Главный тренер подчеркнул, что защитник идеально вписывается в активный стиль игры команды и способен улучшить этот компонент.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился своими впечатлениями и ожиданиями от защитника команды Вячеслава Войнова.

По словам Буше, интерес к игроку возник давно, еще во времена его выступлений в НХЛ. Тренера привлекает техника Войнова, его способность агрессивно действовать в обороне и мгновенно переходить в атаку. Войнов отличается способностью читать игру, просчитывать движения соперника и грамотно выбирать позицию на площадке.

– Когда он играл в НХЛ, а я тренировал, я уже знал о нем. Мы его изучали, потому что хотели пригласить его в команду. Я смотрел на него еще много лет назад, и мне всегда нравилось, как он играет. Он не крупный, не тяжелый защитник, но у него есть настоящая страсть к игре и бескомпромиссный настрой в обороне. Мне очень нравится, как он играет против соперников. Агрессивно, с умом. Он умный игрок, – отметил Буше в интервью «Авангард ТВ».

Главной ценностью Войнова Буше назвал умение играть в высоком темпе, совершая точные передачи и обеспечивая быстрый переход от обороны к нападению. Эта черта особенно важна для «Авангарда», известного своим активным стилем игры.

– Он не просто реагирует на происходящее, как большинство, а предугадывает игру. Настоящий мастер – это тот, кто знает, куда пойдет шайба, и действует заранее. Он умеет это делать. И в защите, и в атаке. Мне нравится то, как он выбирает позицию. Он не дает сопернику ни времени, ни пространства. В то же время он невероятно хорош в переходе от обороны к атаке, а мы – команда, играющая на переходах. Это, пожалуй, наше главное оружие. И нам нужно было улучшиться именно в этом компоненте, – добавил тренер.

Помимо технических качеств, Буше отметил бойцовские характеристики Войнова. Чемпион Кубка Стэнли обладает высокой психологической устойчивостью и способен сохранять хладнокровие в напряженных ситуациях, оказывая положительное влияние на партнеров по команде.