Омск-Информ
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·Общество

К ночи в регионе похолодает до  +7 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 5 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +16...+21 °C.
Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до +7...+12 °C. Гроза продолжит бушевать, усилится дождь.
Атмосферное давление будет падать.
1284Мария Филимонова
·Общество

К ночи в регионе похолодает до  +7 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 5 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +16...+21 °C.
Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до +7...+12 °C. Гроза продолжит бушевать, усилится дождь.
Атмосферное давление будет падать.
1284Мария Филимонова