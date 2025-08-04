Сеть алкомаркетов прекратила работу из-за досрочного аннулирования лицензии.

С 1 августа сеть магазинов алкогольной продукции «Красное & Белое» прекратила свою деятельность в Вологодской области. Причиной стало досрочное прекращение действия лицензии владельцем сети – компанией ООО «Альфа-М». Губернатор региона Георгий Филимонов прокомментировал произошедшее в своем телеграм-канале.

Филимонов подчеркнул, что местные власти стремятся защитить здоровье граждан, поддерживая инициативу ограничить торговлю алкогольными напитками. Именно принятие соответствующего закона послужило основанием для закрытия ряда торговых точек.

– С 1 августа на основании заявления владельца – ООО «Альфа-М» – действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя, – отметил губернатор.

Отвечая на опасения о возможных последствиях для рынка труда, губернатор отметил готовность содействовать гражданам, потерявшим рабочее место вследствие закрытия магазина.

– Готовы сопровождать каждого, подобрать варианты, исходя из личных предпочтений и имеющихся вакансий на рынке труда, – добавил Филимонов.

Владельцы недвижимости получили от губернатора рекомендацию сдавать помещения представителям бизнеса, занимающимся сферой общественного питания. Более того, региональная администрация готова поддержать перспективных предпринимателей специальными кредитами на развитие заведений общепита.

Стоит отметить, что с марта текущего года в Вологодской области действует закон, регулирующий розничную продажу алкоголя. Алкогольные напитки теперь реализуются строго с 12:00 до 14:00 в будние дни и с 8:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. Для ресторанов установлен режим торговли без временных ограничений.

Реализация этих нововведений привела к значительному сокращению сети алкомаркетов в регионе. За прошедшую неделю число закрывшихся или прекративших реализацию спиртного магазинов достигло 346 единиц из общего числа 610 зарегистрированных торговых точек. Всего были закрыты или преобразованы 58 магазинов сети «Красное & Белое».

«Омск-информ» направил запрос в пресс-центр сети, чтобы выяснить, грядут ли подобные закрытия в Омской области, но пока не получил ответа.

Филимонов подчеркнул, что местные власти стремятся защитить здоровье граждан, поддерживая инициативу ограничить торговлю алкогольными напитками. Именно принятие соответствующего закона послужило основанием для закрытия ряда торговых точек.