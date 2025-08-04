Из-за отказа гидравлической системы Airbus A320 совершил аварийную посадку в Новосибирской области.

Следственный комитет выявил нарушения в действиях командира экипажа самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщил руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров.

Напомним, что 12 сентября 2023 года в поле Убинского района Новосибирской области была осуществлена экстренная посадка самолета Airbus A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего рейсом из Сочи в Омск. У воздушного судна произошел отказ гидравлической системы. Экипаж посадил самолет на поле, при этом все 167 пассажиров остались невредимы.

– Установлено, что утром 12 сентября 2023 года воздушное судно Airbus A320-214, принадлежащее ОАО АК «Уральские авиалинии» со 161 пассажиром и 6 членами экипажа на борту из-за неосторожных действий командира воздушного судна и допущенных им нарушений правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, совершило аварийную посадку в поле в районе села Убинское Убинского района Новосибирской области, вследствие чего самолет получил значительные повреждения, – рассказал Александров в разговоре с изданием «Интерфакс-Сибирь».

Он также добавил, что в ходе расследования были проведены многочисленные судебные экспертизы.