Трагедия произошла в селе Красноярка.

Прокуратура Омского района начала проверку соблюдения требований законодательства в части обеспечения безопасности граждан на водных объектах после трагического происшествия на реке Иртыш.

Согласно предварительным данным, вечером 1 августа 14-летний подросток вместе со своей 15-летней подругой отдыхали возле реки рядом с селом Красноярка. Несмотря на то что мальчик не умел плавать, он зашел в воду и вскоре начал тонуть на расстоянии около 10 метров от берега. Проходивший мимо рыбак пришел на помощь, однако спасти ребенка не удалось.

Отмечается, что подросток проживал в благополучной многодетной семье.

Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ходом расследования занимается прокуратура. Специалисты в ходе надзорных мероприятий дадут оценку деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водных объектах, при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.