Ограничения вводятся в вечернее и ночное время с 4 по 9 августа.

Департамент транспорта администрации города Омска сообщил о временном изменении движения трамваев в связи с капитальным ремонтом путей по улице Челюскинцев на участке от улицы 11-й Ремесленной до улицы 5-й Северной.

По данным ведомства, трамваи маршрутов № 1, 4 и 7 будут следовать по укороченному маршруту до остановки «Улица 11-я Ремесленная». Ограничение коснется следующих временных интервалов:

4–5 августа: с 20:30 вечера до 5:30 утра,

6–7 августа: с 20:30 вечера до 5:30 утра,

8–9 августа: с 20:30 вечера до 5:30 утра.

В указанные периоды омичам рекомендуют воспользоваться альтернативными видами общественного транспорта или скорректировать маршруты своего передвижения заранее.