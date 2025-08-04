С 4 по 7 августа несколько районов области временно останутся без привычных телеканалов из-за плановых работ.
Жителей Омской области ожидает временное отключение цифрового телевидения из-за технических работ на станциях. Согласно сообщению Российской телевизионной и радиовещательной сети, график отключения следующий:
- Сегодня, 4 августа, с 11:00 до 17:00 часов – в селе Бекишево Тюкалинского района;
- Во вторник, 5 августа, с 9:00 до 15:00 часов – в городе Называевске Называевского района;
- В среду, 6 августа, с 11:00 до 17:00 часов – в селе Паново Крутинского района;
- В четверг, 7 августа, с 9:00 до 15:00 часов – в селе Хутора Тюкалинского района.
Отмечается, что 4 и 6 августа перестанут транслироваться каналы мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 (Первый канал, «Россия-1», НТВ, «Матч ТВ», Пятый канал, «Карусель», «Россия-К», ОТР, «ТВ Центр», ТНТ, СТС, «Пятница»).
Также во вторник и четверг кроме телеканалов не будет функционировать и радиостанция «Радио России».