Омск-Информ
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·Общество

Подрядчик уже ведет подготовительные работы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что в Ясной Поляне перезапустят проект строительства школы. Это стало возможно благодаря поддержке президента Владимира Путина и Правительства РФ. По словам главы региона, подрядчик уже начал вести подготовительные работы.

- Эта школа - объект со сложной судьбой, - сказал Виталий Хоценко. - Прежний подрядчик, с которым был заключен контракт в ноябре 2022 года, свои обязательства не выполнил, и уже несет за это ответственность. Сейчас новый подрядчик оборудовал строительный городок, закупил современные стройматериалы и монтирует спецтехнику.

Уже в этом месяце начнется активная фаза строительства. Планируется, что все работы завершатся в 2027 году.

·Общество

Подрядчик уже ведет подготовительные работы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что в Ясной Поляне перезапустят проект строительства школы. Это стало возможно благодаря поддержке президента Владимира Путина и Правительства РФ. По словам главы региона, подрядчик уже начал вести подготовительные работы.

- Эта школа - объект со сложной судьбой, - сказал Виталий Хоценко. - Прежний подрядчик, с которым был заключен контракт в ноябре 2022 года, свои обязательства не выполнил, и уже несет за это ответственность. Сейчас новый подрядчик оборудовал строительный городок, закупил современные стройматериалы и монтирует спецтехнику.

Уже в этом месяце начнется активная фаза строительства. Планируется, что все работы завершатся в 2027 году.