Омск-Информ
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·Общество

Днем воздух прогреется не выше +14…+19.

Обь-Иртышское УГМС представило прогноз погоды на понедельник, 4 августа. По данным синоптиков, ночью в Омской области температура воздуха составит +5…+10 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +14…+19.

Ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный и северо-западный, с порывами до 8–13 м/с. 

Атмосферное давление существенно не изменится.

Алексей Новиков
·Общество

Днем воздух прогреется не выше +14…+19.

Обь-Иртышское УГМС представило прогноз погоды на понедельник, 4 августа. По данным синоптиков, ночью в Омской области температура воздуха составит +5…+10 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +14…+19.

Ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный и северо-западный, с порывами до 8–13 м/с. 

Атмосферное давление существенно не изменится.

Алексей Новиков