Омск-Информ
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·Общество

Погода будет способствовать накоплению выбросов.
Сегодня, 3 августа, с 21:00 в Омске наступят метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Обь-Иртышское УГМС объявило период НМУ первой степени опасности.
Неблагоприятная погода продлится до 08:00 завтрашнего дня. В связи с этим завтра утром ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Днем он снова понизится.
Отметим, что пониженный уровень загрязнения ожидается также 5 и 6 августа.
Андрей Андреев
·Общество

Погода будет способствовать накоплению выбросов.
Сегодня, 3 августа, с 21:00 в Омске наступят метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Обь-Иртышское УГМС объявило период НМУ первой степени опасности.
Неблагоприятная погода продлится до 08:00 завтрашнего дня. В связи с этим завтра утром ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Днем он снова понизится.
Отметим, что пониженный уровень загрязнения ожидается также 5 и 6 августа.
Андрей Андреев