Автограф получила одна очень преданная фанатка.

Сегодня, 2 августа, на Дне города в Омске выступила Юлианна Караулова (6+). Из тысячи омичей, пришедших на концерт, выделялась одна очень преданая фанатка с плакатом.

Надпись на плакате гласила: «Хочу автограф от Юлианны», и певица его заметила.

Через несколько минут подписанный плакат был возвращен счастливой фанатке.

Напомним, что на сцену Соборной площади после Юлианны Карауловой выйдет легендарная группа «Дискотека Авария» (6+).