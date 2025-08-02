На международные соревнования прибыли спортсмены из Беларуси, Казахстана и других регионов России.

Сегодня, 2 августа, во время празднования Дня города и области на площади Победы проходит фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири». На него приехали спортсмены из других регионов России, а также из Беларуси и Казахстана.

Участники фестиваля соревнуются в традиционных дисциплинах для силового экстрима. Они поднимают «богатырское бревно», переворачивают огромные покрышки весом 320 кг и буксируют автомобили.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поприветствовал участников и отметил, что Омская земля всегда славилась сильными духом и телом богатырями. Традиционно силачи соревновались во время праздников. И День города и области не стал исключением.

На церемонии открытия также выступили почетные гости, которые приехали в Омскую область с визитом. Это аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и депутат Госдумы, председатель оргкомитета конкурса «Культурная столица России» Николай Новичков.