Во время официального визита стороны обсудили вопросы сотрудничества.

Сегодня, 2 августа, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов встретился с представителями делегации маслихата Павлодарской области во главе с его председателем Ильей Теренченко. Делегация приехала в Омск на празднование Дня города и области.

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия регионов и укрепление сотрудничества. По итогам встречи Александр Артемов и Илья Теренченко подписали документ, в котором говорится, что сотрудничество связано с контактами между депутатами, комитетами и постоянными комиссиями. Также речь идет о проведении совместных конференций, встреч и консультаций, обмене опытом в десятке сфер.

– Рассмотрены вопросы развития межпарламентского сотрудничества, укрепления дружеских связей, реализации проектов в интересах регионов, сохранения общего культурного наследия и исторической памяти народов Казахстана и России, – сказал Артемов. – Во время таких встреч происходит обмен наработанными практиками и определение основных направлений взаимодействия на будущее.

Для гостей провели экскурсию по областному парламенту. После официальной части члены делегации побывали на праздничных мероприятиях в честь Дня города и области.

Напомним, что 1 июля 2025 года делегация из Омской области во главе с губернатором Виталием Хоценко побывала в Павлодаре. Там подписали меморандум о сотрудничестве между омским правительством и акиматом Павлодарской области.