На дистанции вышли спортсмены из России и зарубежных стран.

Сегодня, 2 августа, в Омске состоялось торжественное открытие 36-го Сибирского международного марафона. Участие в марафоне приняли более 7 тысяч участников из 49 российских регионов и 10 стран мира. На старт вышли профессионалы и любители.

Спортсменам дали три дистанции на выбор: 3, 10 и 42,195 км. По данным организаторов, в марафоне участвуют бегуны из 49 субъектов России. В Омск также прибыли зарубежные спортсмены из Беларуси, Вьетнама, Греции, Ирландии, Казахстана, Кении, Китая, Таджикистана, ОАЭ.

Напомним, что Сибирский международный марафон проводится с 1990 года и входит в число 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов.