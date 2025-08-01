С визитом прибыли иногородние и иностранные делегации.

Сегодня, 1 августа, мэр Омска Сергей Шелест встретился с иностранными и иногородними делегациями, которые прибыли на праздник.

Официальный прием состоялся в Органном зале. Мэр Омска поприветствовал гостей и сказал, что всего в празднике примут участие руководители и представители шести дипломатических миссий (Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Китая и Вьетнама), семи российских и шести зарубежных городов.

– Впервые Омск празднует свой День города вместе с Днем области. Также еще совпал день ВДВ 2 августа, – сказал градоначальник. – Поэтому хотелось бы, чтобы наши омичи встретили прекрасно эти праздники, всегда городились своим любимым городом. Мы делаем все для того, чтобы Омск динамично развивался во всех направлениях.

Сергей Шелест отметил, что в этом году Омск заключил соглашения о побратимстве с еще тремя городами Беларуси – Гродно, Брестом и Витебском. Омск стал первым городом-побратимом всех областных центров Беларуси, включая столицу – город Минск. Сегодня делегация Гродно впервые приехала на празднование Дня города.

– Впервые наша делегация приехала в Западную Сибирь. Мы вчера уже имели честь походить по вашему городу, насладиться интересными объектами, которые появились к празднику, – сказал председатель городского совета города Гродно Олег Белинский. – Если говорить об экономической составляющей, то город Гродно уже поставил в Омск продукции на полмиллиарда рублей. Нас связывают тесные узы по разным направлениям. Месяц назад мы заключили соглашение между Омском и Гродно. В планах у нас составление маршрутной карты. Мы бы хотели развивать отношения в культурных, образовательных, туристических сферах.

Гости поблагодарили мэра за приглашение на празднование Дня города. Они поздравили омичей с 309-летием Омска и выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

– Отрадно, что в этом году Омск празднует вместе с областью. Хотел бы поздравить омичей с этим знаменательным праздничным днем, – отметил председатель Павлодарского городского маслихата Кобланбек Кожин. – Хочу пожелать двум городам-побратимам добрососедских отношений и процветания Омску. Главы наших государств делают все возможное, чтобы союзные отношения наших стран укреплялись. А уже мы на своем уровне должны действовать так же.

После завершения встречи гости отправились на открытие ежегодной выставки «Флора».