Их введут со следующей недели.

Администрация Омска приняла решение увеличить транспортную доступность микрорайона Кузьминки, улучшив качество пассажирских перевозок. Уже с начала следующей недели, с понедельника, 4 августа, произойдет существенное улучшение ситуации с общественным транспортом в данном районе.

Так, муниципальный автобусный маршрут № 78 получит два автобуса большого класса. Одновременно сохраняются маршруты частных перевозчиков № 410, 415 и 424.

Отдельно администрация подчеркивает восстановление нормального функционирования троллейбусного маршрута № 7м, который временно работал по сокращенному маршруту (улица Перелета – проспект Комарова – бульвар Архитекторов – улица 70 лет Октября). Со следующей недели восстановлен полный путь следования: улица Крупская – бульвар Архитекторов. Расписание троллейбусов согласовано с графиком автобусов № 78, что обеспечит плавное движение общественного транспорта и удобство для пассажиров.

Автобусы муниципального маршрута № 28, временно исключенные из расписания летом, будут распределены на дополнительные рейсы маршрута № 78.