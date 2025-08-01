В областном центре пройдет более тысячи мероприятий, в том числе 150 масштабных событий.

1 августа под председательством губернатора Виталия Хоценко прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках проекта «Омск – культурная столица России 2026 года». В состав оргкомитета входят представители федеральных и региональных структур и ведомств, а также известные деятели культуры. В заседании принял участие председатель оргкомитета всероссийского конкурса «Культурная столица года», депутат Государственной думы РФ Николай Новичков.

В декабре 2025 года состоится церемония передачи почетного статуса Омску от города Грозного, затем будет дан старт Году культурной столицы в Омске. Презентация проекта «Омск – культурная столица – 2026» пройдет в январе в Москве, а затем на федеральных площадках, включая Государственную думу, Совет Федерации. По словам Виталия Хоценко, проект «Омск – культурная столица России 2026 года» должен стать событием федерального масштаба и основой для долгосрочного культурного и туристического развития региона.

– Наша задача – сделать Омск ярким примером того, как статус культурной столицы России может раскрыть регион, привлечь крупные проекты и события, усилить его туристическую и инвестиционную привлекательность, – отметил глава региона.

По словам Николая Новичкова, Омск должен стать не просто примером, а моделью и ориентиром для будущих культурных столиц России. Депутат отметил, что задолго до вступления в статус регион начал проводить реальную подготовительную работу и уже делится успешными решениями и наработками с другими субъектами Федерации.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов подробно представил программу ключевых мероприятий. В планах – более тысячи событий, из которых около 150 станут якорными. В театральной сфере запланированы: фестивали «В гостях у Арлекина», «Сотоварищи», «Достоевский. Омск», проект «Золотая маска в Омске» и международный фестиваль «Его величество театр». Музыкальная программа объединит фестивали под руководством Валерия Гергиева, Владимира Спивакова, Дениса Мацуева и Игоря Бутмана.

Ожидаются масштабные кинофестивали, в том числе «Свидание с Россией. Сибирский характер» и совместный с киностудией «Союзмультфильм» проект «Фильменок». В рамках последнего будет представлена выставка к 90-летию студии. Среди крупных выставок – уникальная экспозиция работ импрессионистов из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, а также выставка «Пять символов счастья» о китайском искусстве XVII–XX веков из собрания Государственного Эрмитажа. Особое внимание будет уделено развитию туристической инфраструктуры. С 2026 года начнет работу аналоговая и электронная Карта гостя с бонусами и скидками. Также появится мобильный офис Центра туризма и гостеприимства «ВИЗИТ Омск».