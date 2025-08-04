Цены на арендное жилье растут сразу по нескольким причинам.

Каждое лето в Омске, как и в других крупных городах, наблюдается одна и та же картина: цены на аренду квартир идут вверх. Как отмечают специалисты в сфере недвижимости, это абсолютно естественная сезонная тенденция.

– Очень большой спрос на аренду жилой недвижимости в летний сезон и в начале осени создают студенты, – объясняет глава гильдии риелторов Омска Александр Каюкин. – Именно в этот момент арендодатель серьезно повышает цены – потому что появляется серьезный спрос. Так что здесь у нас все полностью работает по законам рынка, которые никто не отменял. Важный момент: следует разделать аренду кратковременную, то есть посуточную, и долговременную. Если цены на вторую повышаются в летний сезон, то на кратковременную аренду цена остается плюс-минус стабильной весь год. Да, люди иногда приезжают в наш город, но все-таки мы не являемся популярным туристическим направлением. Даже если сравнить с городами вроде Казани, к нам приезжает намного меньше туристов. Про сравнение с Москвой и Санкт-Петербургом и говорить нечего.

Цены на коммунальные услуги, которые в последнее время поползли вверх, тоже влияют на стоимость аренды. И последний фактор трудно назвать объективным, но психология покупателя тоже может быть важной. Это тот факт, что покупатель часто считает, что летом проводить любые операции с недвижимостью будет правильнее. Проще найти квартиру для аренды.

А по ценнику? Динамика следующая. С мая по июнь средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Омске составила около 22–24 тыс. рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры предлагались по цене около 29–30 тысяч, трехкомнатные – в среднем по 36–37 тысяч. С начала этого года аренда подорожала на 5–7 % в зависимости от категории жилья. Еще в мае цены выросли по всем категориям: однокомнатные – на 0,9 %, двухкомнатные – на 1,8 %, трехкомнатные – на 4 %. А вот в марте и апреле, наоборот, был зафиксирован небольшой спад – в пределах 5 %.

Естественно, в разных районах города цена будет различаться. В Центральном, Советском и Кировском округах аренда однокомнатной квартиры может достигать 27 тыс. рублей, а двухкомнатной – до 40 тысяч. В новостройках Левобережья аренда варьируется от 25 до 45 тысяч в зависимости от состояния квартиры. В Октябрьском и Ленинском округах цены остаются наиболее доступными. Здесь однокомнатные квартиры можно арендовать за 13–17 тысяч, а двухкомнатные – в пределах 20–25 тыс. рублей.

Если говорить об объеме предложений, то самый большой бум можно наблюдать в сегменте однокомнатных квартир и студий. Количество объявлений увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым летом, особенно в спальных районах и на Левом берегу. В целом предложение выросло примерно на 40–50 %. При этом все чаще и чаще владельцы сдают новые квартиры с ремонтом и техникой, ранее не выставлявшиеся в аренду.

При этом наличие качественного ремонта является важным фактором в ценообразовании – и при всем при этом очень привлекает покупателя. На сегодняшний день все меньше и меньше людей, которые будут довольны ремонтом «как у бабушки» с ковром на стене и старой тяжелой мебелью. Безусловно, в каких-то ситуациях это могут и проигнорировать (особенно если цена оказывается привлекательной), но так как люди часто снимают квартиры на длительное время, планируя в ней долго жить, то все больше внимания уделяется ремонту.

Другие факторы стандартны: район, удаленность от остановок общественного транспорта, крупных торговых центров.

– На сегодняшний день конкуренция на рынке аренды недвижимости очень, очень высокая, – подчеркивает Александр Каюкин. – Именно потому и «выстреливают» те предложения, которые чем-то выгодно отличаются – тем же ремонтом, например. Этот фактор всегда был и остается важным для людей, когда они задумываются о том, чтобы арендовать жилье на длительный срок. Если вы арендодатель, то ваша квартира с качественным ремонтом никогда не будет настолько же долго «простаивать», как точно такая же квартира, но без ремонта.

Рынок аренды жилья в Омске остается активным. Ставки выросли, но в пределах разумного. Предложений стало больше, особенно в сегменте малогабаритных квартир. Ситуация на рынке ипотечного кредитования и общий уровень инфляции способствуют тому, что спрос на аренду будет сохраняться и во второй половине года.

Так что нет абсолютно никакого шока, что цены на аренду пошли вверх. Более того, следует учесть еще один фактор. Если вы в хороших отношениях с арендотателем и он знает, что от вас никогда не будет никаких проблем и что даже если вы будете переезжать, то квартира останется в отличном состоянии, то всегда есть вероятность, что вам будут достаточно долго не повышать цену. Иногда потери от необходимости вложиться в дополнительный ремонт, уборку, замену вышедшей из строя техники (а также потенциальная «головная боль» от недобросовестных арендаторов) будут больше, чем если бы арендодатель не увеличил стоимость аренды.

Можно сделать один вывод: аренда жилой недвижимости всегда будет востребована и активность рынка не собирается снижаться. Цены пусть и идут вверх, но абсолютно ожидаемо.