Инвестиции в первую очередь проекта составят порядка 10 млрд рублей.

В селе Лузино Омского района началось строительство современных теплиц. Об этом глава района Геннадий Долматов рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Строительством тепличного комбината по производству овощей закрытого грунта занялась ГК «Рост». При возведении первой очереди инвестиции в проект составят около 10 млрд рублей.

Планируется, что введение объектов в эксплуатацию произойдет уже в 2026 году. Комплексы будут выращивать огурцы и томаты. В год теплицы позволят получать 15 тысяч овощей.