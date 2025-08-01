Он скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Участниками мотопаблика «МОТО ОМСК НАШИ ЛЮДИ» было распространено сообщение о страшной аварии. Инцидент произошел вечером прошлого воскресенья, 27 июля, на перекрестке улиц Кирова и 26-й Рабочей в Октябрьском округе Омска.

Столкновение мотоцикла с тяжелым грузовиком марки КамАЗ привело к серьезным травмам водителя двухколесного транспорта Александра Толмачева.

– Пилот тяжелый, реанимация откачивает, – говорится в сообщении.

Уже спустя сутки, утром 28 июля, появились печальные известия о смерти потерпевшего, скончавшегося в медицинском учреждении, так и не придя в сознание.

Похороны погибшего состоялись вчера, 31 июля.

Пользователи группы обратили внимание на необычное обстоятельство происшествия. Несмотря на серьезность последствий для водителя, мотоцикл практически не получил видимых повреждений. Омичи предполагают, что погибший не превышал скорость, а виновником происшествия стал водитель большегруза.