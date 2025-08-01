Она отдала работе в судебной системе почти три десятилетия.

В минувшую среду, 30 июля, скончалась судья Советского районного суда города Омска Галина Трубина. Об этом сообщили в официальной группе суда.

Родилась Галина Михайловна в 1959 году в Омске, получила высшее юридическое образование, окончив ОмГУ им. Ф. М. Достоевского в 1982 году. Затем почти десять лет посвятила работе следователя прокуратуры Тюмени и Омска.

В 1991 году решением сессии Омского областного совета народных депутатов ее назначили народным судьей Советского района Омска. За восемнадцать лет профессиональной карьеры Галина Михайловна зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, профессионально разбирающим уголовные дела. Заслуги были отмечены присуждением второго квалификационного класса судьи 5 октября 1999 года.

В декабре 2009 года Галина Михайловна вышла в почетную отставку.