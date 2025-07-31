Глава региона провел встречу с клубом лидеров России «Эльбрус».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел видеовстречу с командой клуба «Эльбрус», которая является победителем и финалистом конкурса управленцев «Лидеры России». Мероприятие было посвящено запуску обучающей экспедиции в Омской области. В нем приняла участие председатель клуба, депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

Глава региона предложил участникам клуба включиться в совместную работу над проектами регионального развития. В частности, найти решения для возобновления полноценного судоходства по Иртышу, чтобы переправлять грузы не только в регионы России, но и в Казахстан.

Участники клуба приедут в Омскую область с первыми прототипами, чтобы протестировать и доработать их на месте. Планируется, что конкретные предложения сформируют за неделю, после чего их рассмотрят на уровне регионального правительства.

По словам Виталия Хоценко, в проекте будут участвовать представители региональной власти, бизнес-сообщества и молодежных организаций. Это будет неформальный и высокоэффективный формат совместной работы.

Члены экспедиции сосредоточатся на экономическом и гуманитарном сотрудничестве. К проекту привлекут межрегиональные и внешнеэкономические связи, транспортную и молодежную политику, развитие культуры и инвестиционной инфраструктуры.