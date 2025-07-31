Маршрут пролегает на территории аграрного университета.

На территории ОмГАУ появился новый пеший маршрут, в который входят девять локаций. Омичи и гости города смогут погулять по ботаническому саду, где растут инжир и бананы, побывать в научном кинотеатре и познакомиться с объектами, ранее недоступными широкой публике.

Участники маршрута увидят международный селекционно-генетический центр, а также смогут посидеть за рулем тренажера-симулятора, который предназначен для обучения водителей сельскохозяйственной техники.

– Благодаря участию в грантовом конкурсе «Газпром нефти» мы получили поддержку и смогли реализовать проект, – сказала автор проекта «Доступная наука», директор института дополнительного профессионального образования ОмГАУ Наталья Гаврилова. – Основная цель – показать, что наука – это интересно. Также это прекрасная возможность рассказать местным жителям и гостям города о достижениях омских ученых в области селекции и ботаники и о возможностях развития в условиях региона.

Авторы проекта подали заявку на участие в грантовом конкурсе «Газпром нефти» и получили поддержку Омского НПЗ. Конкурс проводится по программе социальных инвестиций «Родные города».

– Грантовый конкурс реализуется в регионе с 2013 года, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – За это время активные омичи при поддержке предприятия воплотили в жизнь более 100 социально значимых проектов. Наше предприятие в этом процессе выступает как полноценный партнер, оказывая экспертную, волонтерскую и информационную поддержку. В этом году предприятие поддержало 12 новых инициатив. Они направлены на развитие спорта, городской среды, экологии, культуры и образования. Мы видим, как растет количество качественных социальных проектов в регионе, и хотим дать им возможность для развития.

Экскурсию проводят ученые ОмГАУ. Длительность маршрута составляет полтора часа. Экскурсии проходят раз в неделю, они будут продолжаться до конца лета. Подробности можно узнать в соцсетях вуза.