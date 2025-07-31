Приятелям дали 7 и 8 лет «строгача».

На основании собранных омским следкомом доказательств вынесен приговор двум жителям Москаленского района. Подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 ноября прошлого года в селе Элита подсудимые, 39 и 24 лет, после совместного распития спиртного, в ходе ссоры на почве ревности нанесли множество ударов руками и ногами 41-летнему знакомому. Последний скончался от полученных телесных повреждений. После этого товарищи отвезли труп домой в село Помурино. Там его и оставили, замыв следы крови.

Через день в полицию обратилась мать потерпевшего, обеспокоенная его долгим отсутствием. 22 ноября 2024 года в частном доме в селе Помурино было обнаружено тело погибшего. А после поймали подозреваемых.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего. С каждого осужденного постановлено взыскать по 1 миллиону рублей в счет возмещения морального вреда.