Генеральный менеджер омичей заявил, что команда не потянет форварда.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о перспективах подписания центрального нападающего Евгения Кузнецова. По его словам, команда не потянет зарплату форварда.

- Был бы нам интересен Евгений Кузнецов? Думаю, что мы его не потянем. С точки зрения потолка зарплат, как я думаю, – заявил «Советскому спорту» Сопин.

Отметим, что прошлый сезон Евгений Кузнецов провел за петербургский СКА. 8 апреля 2025 года клуб объявил о расторжении контракта с нападающим. Инициатива исходила от клуба. Агент хоккеиста Шуми Бабаев анонсировал, что 33-летний хоккеист продолжит карьеру в НХЛ.

За время выступления в СКА в прошедшем регулярном сезоне КХЛ 2024/25 Евгений Кузнецов провел 39 матчей, сумев заработать 37 очков — 12 заброшенных шайб и 25 результативных передач. В матчах плей-офф он выходил на лёд 6 раз и набрал 3 балла (1+2).