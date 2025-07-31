Ребенок, играя, замахнулся клюшкой в сторону мужчины с собакой, и животное бросилось защищать хозяина.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Советского районного суда по иску родителей 11-летнего мальчика к хозяину напавшей на ребенка боевой собаки. Мужчине придется заплатить приличную сумму денег.

Инцидент произошел в декабре 2024 года во дворе дома № 30/1 на улице Андрианова. Владелец собаки породы американский булли вышел прогулять своего питомца, не надев собаке намордник. Когда он остановился, находившийся рядом мальчик замахнулся в их сторону хоккейной клюшкой. Собака приняла это как угрозу и «отработала» команду по защите хозяина, укусив ребенка за правое предплечье.

– В судебном заседании нашел свое подтверждение факт причинения вреда здоровью несовершеннолетнему по вине ответчика, являющегося владельцем собаки, напавшей на ребенка, что повлекло причинение последнему телесных повреждений, в связи с чем суд возложил на него ответственность по компенсации морального вреда. Решением суда с ответчика в пользу родителей и их сына взыскано в общей сложности 250 тыс. рублей, – сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Хозяин собаки, признавший в суде вину за инцидент, попытался обжаловать сумму компенсации, но апелляционная инстанция отказала ему в этом. Решение вступило в законную силу.