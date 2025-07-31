Школьники будут соревноваться в эстафете, ГТО и нескольких спортивных играх.

В Омске 7 и 8 августа пройдет ежегодная комплексная спартакиада Омского областного школьного трудового отряда. Мероприятие проводится в седьмой раз.

– С огромным удовольствием и гордостью объявляю о скором старте ежегодного творческого фестиваля! – сказала руководитель школьных трудовых отрядов Анастасия Алешкова. – Для нас это по-настоящему особое событие, где отряды показывают все свои таланты, доказывая, что Омск – по-настоящему яркая и молодежная столица! Я искренне верю, что каждый сможет раскрыть свои способности, удивить зрителей и жюри, почувствовать силу настоящей командной работы. Пусть этот фестиваль станет незабываемым событием, наполненным вдохновением, дружбой и громкими аплодисментами.

Участники школьных отрядов примут участие в комплексных соревнованиях на территории Центра уличного баскетбола и парка «Зеленый остров». В этом году отряды будут соревноваться в таких номинациях, как: чир-данс, готов к труду и обороне (ГТО), стритбол, волейбол, мини-футбол и эстафета.

– Совсем скоро мы проведем ежегодную комплексную спартакиаду школьных трудовых отрядов, которая стала уже добрым символом и днем спорта во время третьего трудового семестра студотрядов, несмотря на то что все студенты, и даже школьные отряды, находятся на всероссийских проектах, на объектах, упорно трудятся, особенно в преддверии Всероссийской акции «День ударного труда», – сказала комиссар студенческих отрядов Омской области Юлия Булышева. – Мы рады продолжать активную деятельность и продолжаем работу над спортивным оздоровлением школьников.

Всего в летний период в составе трудовых отрядов подростков Омской области трудоустроили около 100 несовершеннолетних. Это школьники и студенты колледжей, которые захотели получить первый трудовой опыт в отрядах, изучить новую специальность и провести лето с пользой.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт и зарплату, сделали значимый вклад в развитие страны.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8-800-770-0-117.