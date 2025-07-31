Омск-Информ
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·Происшествия

Собственника квадратных метров спасли сотрудники МЧС.

Вчера, 30 июля, в 06:09 часов в Омске на проспекте Комарова загорелась квартира.

Возгорание на 2 «квадратах» ликвидировали 9 сотрудников МЧС России, задействовав 3 единицы техники. Пламя оперативно потушили.

До приезда спасателей по лестницам эвакуировались 10 человек. Пожарными спасен собственник квартиры. Травмирован один человек.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

·Происшествия

Собственника квадратных метров спасли сотрудники МЧС.

Вчера, 30 июля, в 06:09 часов в Омске на проспекте Комарова загорелась квартира.

Возгорание на 2 «квадратах» ликвидировали 9 сотрудников МЧС России, задействовав 3 единицы техники. Пламя оперативно потушили.

До приезда спасателей по лестницам эвакуировались 10 человек. Пожарными спасен собственник квартиры. Травмирован один человек.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.