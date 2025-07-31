Это самый большой рост цен на жилье в городах-миллионниках.

Стоимость квадратного метра в омских новостройках достигла 152,1 тыс. рублей. За минувший год она увеличилась на 19,9 %, по этому показателю Омск вошел в топ-3 российских городов-миллионников. Чуть впереди идет Казань (+20 %), следом за Омском – Челябинск (+19 %). В целом по стране темпы роста стоимости нового жилья замедлились более чем в два раза и составляют 9,4 %.

При этом за последние пять лет омские новостройки стали дороже на рекордные 243 %. Это самый высокий показатель в России, сообщает «СуперОмск». Для сравнения, в соседнем Новосибирске жилье подорожало на 107,3 %, в Краснодаре на 180,2 %, в Нижнем Новгороде – на 198,4 %.

Стремительный рост новостроек в Омске эксперты связывают с ограниченным предложением на рынке, высокой стоимостью строительных материалов и сохраняющимся спросом со стороны покупателей.