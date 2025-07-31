Омск-Информ
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·Общество

По данным синоптиков, теплая погода будет сопровождаться природными катаклизмами. 

Омские синоптики обнародовали прогноз погоды на четверг, 31 июля. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, ночью в регионе +13…+18 градусов, а днем  воздух прогреется до +23…+28 градусов.

При этом днем порывы ветра усилятся до 17-22 м/с. Ночью местами, а днем на большей территории Омской области пройдут дожди разной интенсивности. Возможны грозы, ночью туман, днем возможен град.

В пятницу характер погоды не изменится.

·Общество

По данным синоптиков, теплая погода будет сопровождаться природными катаклизмами. 

Омские синоптики обнародовали прогноз погоды на четверг, 31 июля. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, ночью в регионе +13…+18 градусов, а днем  воздух прогреется до +23…+28 градусов.

При этом днем порывы ветра усилятся до 17-22 м/с. Ночью местами, а днем на большей территории Омской области пройдут дожди разной интенсивности. Возможны грозы, ночью туман, днем возможен град.

В пятницу характер погоды не изменится.