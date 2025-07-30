Омск-Информ
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·Происшествия

Мама школьника утверждает, что его сбил пьяный посетитель.

Серьезный инцидент произошел на «АгроОмске-2025» на прошлой неделе. Мама школьника в соцсетях пожаловалась на нетрезвого мужчину, сбившего ее сына. Она возмутилась, что на выставке продают спиртное.

– Сегодня на моего ребенка налетел один из посетителей выставки. Будучи в нетрезвом состоянии, он сбил моего ребенка с ног со словами «Подвинься!». Когда сын вставал с асфальта, ему сказали «Осторожнее надо быть», – рассказала омичка в телеграм-канале «Омск ВК».

По словам матери школьника, у пострадавшего очень сильно стесан локоть, колено и ушиб живота и ребер. Автор поста призвала организаторов мероприятия разобраться с продажами алкоголя.

·Происшествия

Мама школьника утверждает, что его сбил пьяный посетитель.

Серьезный инцидент произошел на «АгроОмске-2025» на прошлой неделе. Мама школьника в соцсетях пожаловалась на нетрезвого мужчину, сбившего ее сына. Она возмутилась, что на выставке продают спиртное.

– Сегодня на моего ребенка налетел один из посетителей выставки. Будучи в нетрезвом состоянии, он сбил моего ребенка с ног со словами «Подвинься!». Когда сын вставал с асфальта, ему сказали «Осторожнее надо быть», – рассказала омичка в телеграм-канале «Омск ВК».

По словам матери школьника, у пострадавшего очень сильно стесан локоть, колено и ушиб живота и ребер. Автор поста призвала организаторов мероприятия разобраться с продажами алкоголя.