Омск-Информ
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·Происшествия

Сельчанина затянуло во вращающийся вал.

Силовики начали доследственную проверку по факту смерти 32-летнего жителя райцентра Нововаршавка Омской области.

По предварительным данным, 28 июля около 19 часов во время заготовки сена руку тракториста затянуло во вращающийся вал. Мужчина умер от болевого шока.

После проверки будет принято решение.

·Происшествия

Сельчанина затянуло во вращающийся вал.

Силовики начали доследственную проверку по факту смерти 32-летнего жителя райцентра Нововаршавка Омской области.

По предварительным данным, 28 июля около 19 часов во время заготовки сена руку тракториста затянуло во вращающийся вал. Мужчина умер от болевого шока.

После проверки будет принято решение.