Шуми Бабаев жестко высказался о нынешнем руководстве омского клуба.

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, жестко высказался о нынешнем руководстве омского клуба. «Ястребы» досрочно расторгли контракт с форвардом, несмотря на то что соглашение действовало 5 лет.

– В Омске это уже не первая подобная ситуация. В «Авангарде» можно найти очень много неприятных моментов для тренеров и игроков. То, что их шатает из стороны в сторону, нехорошо, – сказал Бабаев в интервью «Матч ТВ». – Они не считают доморощенных игроков своим будущим, стоят коленопреклоненно по отношению к иностранцам. Я не хочу обвинить руководство «Авангарда» в неуважительном отношении к своей стране или гражданам. Я просто не люблю чинопочитание и преклонение колен перед иностранцами. Считаю, что приоритет должен отдаваться нашим ребятам, это наше будущее, будущее нашей сборной и развитие хоккея в России. Вот где будущее, а не люди-однодневки, которые иногда приходят и уходят.

Бабаев считает, что руководители «Авангарда» заискивают перед главным тренером Ги Буше, который «пришел и все ломает в свою сторону».

– Я ни в чем не обвиняю ни омский клуб, ни его руководство, просто есть сильные руководители, а кто-то до этой планки не дотягивает. Но ничего, время все меняет, думаю, они обрастут опытом. Это я такой толстокожий, а люди только пришли на свои должности, к ним приехал иностранец, рассказывает о том, что он в порядке, общался там с какими-то топовыми иностранцами, кого-то там тренировал. Это сказки… Думаю, в «Авангарде» в свое время все поймут и осознают. А пока есть так, как есть, но мы идем дальше, – констатировал агент.

Пару дней назад Ткачев подписал двухлетний контракт с магнитогорским «Металлургом», одним из самых принципиальных соперников «ястребов». Несмотря на это, двери в омский клуб для него не закрыты, заявил генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин. Эти слова возмутили Шуми Бабаева.

– Если Ткачеву нужна будет дверь, он сам себе ногой откроет дверь в «Авангард», когда ему это будет нужно. И никто омское руководство в такой ситуации спрашивать не будет, сами придут к нам и будут просить. Они только что с большими усилиями вытолкали нас за дверь и закрыли ее за нашей спиной. Поэтому говорить о том, что они не закрывают двери, для меня история нерабочая. Надо будет, откроем двери в «Авангард» хоть ломом, хоть топором, хоть ногами, – эмоционально высказался Бабаев.

Он также добавил, что Сопин хотел оставить Ткачева в «Авангарде», но сегодня в омском клубе всем рулит иностранный тренер, и вышестоящее руководство слушает его, а не генерального менеджера.