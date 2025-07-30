Омск-Информ
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·Общество

Ветер усилится, возможен град.

Омские синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий. По данным специалистов, сегодня, 30 июля, во второй половине дня, а также 31 июля и ночью 1 августа ожидаются ливневые дожди, грозы и шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с. Возможен град.

При этом ночная температура в эти дни составит +13…+18 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +21…+28 градусов.

Сутками ранее синоптики уже прогнозировали шторм. 

·Общество

Ветер усилится, возможен град.

Омские синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий. По данным специалистов, сегодня, 30 июля, во второй половине дня, а также 31 июля и ночью 1 августа ожидаются ливневые дожди, грозы и шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с. Возможен град.

При этом ночная температура в эти дни составит +13…+18 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +21…+28 градусов.

Сутками ранее синоптики уже прогнозировали шторм. 