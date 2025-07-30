Деньги предназначались для покупки жилья, но у мошенников были другие планы.

Прокуратура добивается взыскания крупной суммы денег, похищенной мошенниками у 61-летней жительницы Омской области. Средства были заработаны сыном пенсионерки, который находился в зоне проведения СВО и получил ранение.

В ноябре 2024 года военнослужащий перевел матери, живущей в Павлоградском районе, около 3 млн рублей. Деньги планировалось направить на покупку жилья, но пенсионерка стала жертвой мошенников, убедивших ее перевести средства на так называемый безопасный счет.

– В ходе расследования возбужденного по данному факту уголовного дела установлен владелец счета, на который потерпевшая перевела наличность, – сообщили в прокуратуре Омской области. – Им оказался 20-летний житель Костромской области, пояснивший, что банковскую карту он продал неизвестному лицу.

Надзорное ведомство направило в Красносельский районный суд Костромской области исковое заявление о взыскании с молодого человека около 3 млн рублей неосновательного обогащения. Как владелец счета, он несет за это ответственность. В настоящее время иск находится на рассмотрении.