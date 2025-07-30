Омск-Информ
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·Происшествия

75-летняя пассажирка виновника аварии обратилась за медицинской помощью.

Вчера, 29 июля, в 16:45 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Омском районе.

Полицейскими предварительно установлено, что на трассе Омск – Черлак 76-летний водитель ВАЗа врезался в двигавшийся по встречке «мицубиси» под управлением 46-летнего мужчины. В результате аварии водитель ВАЗа скончался в больнице, его 75-летняя пассажирка обратилась за медицинской помощью. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

75-летняя пассажирка виновника аварии обратилась за медицинской помощью.

Вчера, 29 июля, в 16:45 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Омском районе.

Полицейскими предварительно установлено, что на трассе Омск – Черлак 76-летний водитель ВАЗа врезался в двигавшийся по встречке «мицубиси» под управлением 46-летнего мужчины. В результате аварии водитель ВАЗа скончался в больнице, его 75-летняя пассажирка обратилась за медицинской помощью. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.