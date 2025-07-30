Ярославский клуб теперь возглавляет Боб Хартли.

3 августа в Ярославле состоится парад по случаю победы местного «Локомотива» в Кубке Гагарина. Подготовка к этому мероприятию шла так долго, что за это время у железнодорожников полностью сменился тренерский штаб. Приведший ярославцев к победе Игорь Никитин и его помощники ушли в ЦСКА, а «Локомотив» пригласил канадца Боба Хартли, известного по работе с «Авангардом».

Руководство железнодорожников, явно затаившее обиду на Никитина и его штаб, решило не приглашать специалистов на чемпионский парад «Локо».

– Нет, нас на этот праздник не позвали, – цитирует одного из тренеров из штаба Никитина «Матч ТВ».

Легенда ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил удивление по поводу решения руководства «Локомотива».

– Да, я удивлен, и неприятно. Лично я не вижу тут какой-то логики. Тренерский штаб привел «Локомотив» к Кубку Гагарина, первому в истории клуба. Какие могут быть сомнения в том, что этот штаб в полном составе должен присутствовать на параде? – сказал Михайлов в комментарии порталу Russia-Hockey.ru.

Напомним, что одним из членов тренерского штаба Игоря Никитина является бывший тренер и генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. Недавно он привозил в Омск Кубок Гагарина, завоеванный с «Локомотивом».