Голкипер хочет попробовать свои силы в сильнейшей лиге мира.

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков заявил о желании попробовать свои силы в НХЛ после завершения контракта с омским клубом. В июне он подписал с «ястребами» 5-летнее соглашение, которое будет действовать до 2030 года.

– Я уже достаточно возрастной игрок, чтобы думать об НХЛ. Дай бог, я доработаю свой контракт с «Авангардом», тогда мне будет 35 лет. Куда я вообще могу поехать в таком‑то возрасте? Только если как Тим Томас в «Бостоне», дай бог, на годик попробовать, а там посмотрим, - сказал Серебряков в комментарии «Матч ТВ».

Состав омского клуба Серебряков пополнил по ходу сезона 2024/2025 годов. В регулярном чемпионате он сыграл за «ястребов» 29 матчей, еще 13 игр пришлись на Кубок Гагарина. Звездный час вратаря пришелся на плей-офф, где он стал главным героем команды: отразил 94,1 % бросков по своим воротам и пропускал в среднем 1,88 шайбы за игру.