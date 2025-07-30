Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Заведение будет специализироваться на сырах.

На улице Гагарина, 36, рядом с мэрией Омска, готовится к открытию ресторан известной сети «Сыроварня». Заведение откроется до конца текущего года, сейчас ведется набор персонала.

«Сыроварня» является проектом известного ресторатора Аркадия Новикова. На сегодняшний день под этим брендом работают 23 ресторана по всей России. Заведения специализируются не только на сырах, также в меню есть пицца, домашняя паста, салаты, брускетты, супы, гриль и десерты, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель». Средний чек ресторана составляет 2000 рублей.

·Экономика/Бизнес

Заведение будет специализироваться на сырах.

На улице Гагарина, 36, рядом с мэрией Омска, готовится к открытию ресторан известной сети «Сыроварня». Заведение откроется до конца текущего года, сейчас ведется набор персонала.

«Сыроварня» является проектом известного ресторатора Аркадия Новикова. На сегодняшний день под этим брендом работают 23 ресторана по всей России. Заведения специализируются не только на сырах, также в меню есть пицца, домашняя паста, салаты, брускетты, супы, гриль и десерты, сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель». Средний чек ресторана составляет 2000 рублей.