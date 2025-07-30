Омск-Информ
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·Происшествия

Будучи пьяным, мужчина решил искупаться в реке Омь.

В минувшее воскресенье, 27 июля, на реке Омь вблизи Калачинска утонул 59-летний местный житель. Трагедия произошла в районе 17 часов. Как сообщили в Следственном комитете, мужчина пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится доследственная проверка. Омичей же в очередной раз призывают строго соблюдать правила безопасного поведения на воде. Основными причинами гибели людей является купание в состоянии алкогольного опьянения, в местах, где запрещено заходить в воду, и вне территории пляжей.

·Происшествия

Будучи пьяным, мужчина решил искупаться в реке Омь.

В минувшее воскресенье, 27 июля, на реке Омь вблизи Калачинска утонул 59-летний местный житель. Трагедия произошла в районе 17 часов. Как сообщили в Следственном комитете, мужчина пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится доследственная проверка. Омичей же в очередной раз призывают строго соблюдать правила безопасного поведения на воде. Основными причинами гибели людей является купание в состоянии алкогольного опьянения, в местах, где запрещено заходить в воду, и вне территории пляжей.