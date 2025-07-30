Корректировка времени следования составит до 49 минут.
С 3 по 9 августа в Омской области изменится расписание сразу 18 пригородных электропоездов, сообщили в Западно-Сибирской железной дороге. Это связано с проведением ремонтных работ на путях. Корректировка времени следования составит от 2 до 49 минут.
Временные изменения коснутся электричек, курсирующих по маршрутам: Московка – Лузино, Лузино – Московка, Любинская – Московка, Московка – Называевская, Называевская – Московка, Исилькуль – Омск, Омск – Исилькуль, Московка – о.п. им. Н.И.Данильченко.
Необходимую информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Омск-пригород», а также по телефону 8-800-234-31-52 (звонок бесплатный).