У компании «СтройТраст» сложилось отрицательное сальдо в размере около 70 млн рублей.

ООО «СтройТраст», ведущее реконструкцию бульвара Архитекторов на Левобережье и капитальный ремонта моста у Телецентра, столкнулось с блокировкой счетов. Операции приостановлении по инициативе налоговой службы, которая осуществляет взыскание задолженности, сообщает портал «СуперОмск».

Судя по результатам запроса, которое приводит издание, вчера, 29 июля, были приостановлены операции сразу по 7 банковским счетам «СтройТраста» У компании сложилось отрицательное сальдо в размере более 69,3 млн рублей. После взыскания долга налоговая служба разблокирует счета подрядной организации.

Добавим, что по итогам 2024 года компания показала рекордный размер выручки – 2,4 млрд рублей. При этом по сравнению с предыдущим годом ее чистая прибыль сократилась с 32 до 3,9 млн рублей.