Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сделал заявление о нападающем, едва пришедшем в команду.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин комплиментарно высказался о приобретении клуба, нападающем Владимире Ткачеве. Вчера, 28 июля, стало известно, что с форвардом подписали контракт на два года.

По словам наставника «магнитки», если бы Ткачев играл не за Омск, то в следующий этап в плей-офф в минувшем сезоне вышел бы «Металлург».

– Очень умный и тонкий игрок, на уровне Павла Дацюка. В прошлом сезоне нас как раз Ткачев, если можно так сказать, и остановил в плей-офф: его шайбы в овертаймах предопределили исход. Если бы он играл за нас, мы бы выиграли в той серии с «Авангардом», – заявил Разин.

Действительно, в первом раунде плей-офф «ястребы» одолели «Металлург» со счетом в серии 4:2 в пользу омичей. В финальном матче одну из двух шайб в ворота соперника забросил Владимир Ткачев, а вторая произошла с передачи нападающего.

По некоторым данным, форварду в «Магнитке» заплатят 65 млн рублей. Тогда как по контракту с «Авангардом» сезоном ранее Владимир Ткачев должен был получать 120 млн рублей.