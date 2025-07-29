Омск-Информ
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·Общество

Больше половины омичек, решившихся на аборт, передумали.

На заседании Совета по укреплению духовно-нравственных ценностей губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил улучшение демографической ситуации.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, в первом полугодии 2025 года более половины женщин, прошедших подобное консультирование, приняли решение о сохранении беременности.

Медицинские организации осознанно отказываются от таких операций.

- У нас 30 из 31 частной   медицинской организации добровольно отказались от проведения абортов. Кроме того, 4 частные медицинские клиники в Омской области отказались от лицензии на этот вид медицинской деятельности,- отметил Хоценко.

Как оказалось, у региона самые низкие показатели по абортам в Сибирском федеральном округе. 

·Общество

Больше половины омичек, решившихся на аборт, передумали.

На заседании Совета по укреплению духовно-нравственных ценностей губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил улучшение демографической ситуации.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, в первом полугодии 2025 года более половины женщин, прошедших подобное консультирование, приняли решение о сохранении беременности.

Медицинские организации осознанно отказываются от таких операций.

- У нас 30 из 31 частной   медицинской организации добровольно отказались от проведения абортов. Кроме того, 4 частные медицинские клиники в Омской области отказались от лицензии на этот вид медицинской деятельности,- отметил Хоценко.

Как оказалось, у региона самые низкие показатели по абортам в Сибирском федеральном округе. 