Больше половины омичек, решившихся на аборт, передумали.
На заседании Совета по укреплению духовно-нравственных ценностей губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил улучшение демографической ситуации.
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, в первом полугодии 2025 года более половины женщин, прошедших подобное консультирование, приняли решение о сохранении беременности.
Медицинские организации осознанно отказываются от таких операций.
- У нас 30 из 31 частной медицинской организации добровольно отказались от проведения абортов. Кроме того, 4 частные медицинские клиники в Омской области отказались от лицензии на этот вид медицинской деятельности,- отметил Хоценко.
Как оказалось, у региона самые низкие показатели по абортам в Сибирском федеральном округе.