Ранее артист отметился неоднозначным высказыванием о женщинах.

Первый заместитель министра культуры Омской области Ольга Безродная объяснила приглашение артиста Виталий Гогунского на празднование Дня города в Омске. Ранее в интервью он допустил ряд неоднозначных высказываний о женщинах, вызвавших полемику в социальных сетях.

Безродная назвала эту критику артиста «небольшой дискуссией» и подчеркнула, что прошлогодний концерт Гогунского понравился большому количеству омичей.

– В прошлом году было много хороших эмоций от его концерта, многие омичи высказывали желание увидеть его снова. Он тоже любит Омск и сам предпочел провести этот день с нами, – отметила чиновница.

Для жителей города новый приезд артиста – это возможность побольше узнать о его творчестве, добавила Ольга Безродная.