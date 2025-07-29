Омск-Информ
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·Происшествия

Речь идет о трех составах, следовавших с курортов.

В ночь с 28 на 29 июля на станции Сальск Ростовской области произошла ночная атака беспилотников. В результате повреждены два вагона пассажирского поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск.

Это обстоятельство привело к задержкам девяти пассажирских составов, включая три поезда, которые следуют через Омск. Речь идет о поездах, следовавших с курортов: № 59 Новокузнецк – Кисловодск, № 98 Кисловодск – Тында и № 202 Анапа – Красноярск.

Пассажиров задержанных составов накормили. Ведется работа по восстановлению движения на станции Сальск. Вскоре движение поездов планируется возобновить.

·Происшествия

Речь идет о трех составах, следовавших с курортов.

В ночь с 28 на 29 июля на станции Сальск Ростовской области произошла ночная атака беспилотников. В результате повреждены два вагона пассажирского поезда № 59 Новокузнецк – Кисловодск.

Это обстоятельство привело к задержкам девяти пассажирских составов, включая три поезда, которые следуют через Омск. Речь идет о поездах, следовавших с курортов: № 59 Новокузнецк – Кисловодск, № 98 Кисловодск – Тында и № 202 Анапа – Красноярск.

Пассажиров задержанных составов накормили. Ведется работа по восстановлению движения на станции Сальск. Вскоре движение поездов планируется возобновить.