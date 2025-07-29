Ребенка госпитализировали.

Вчера, 28 июля, около 23 часов в больницу была доставлена 4-летняя девочка, выпавшая из открытого окна первого этажа в многоэтажке на улице 1-я Станционная. Ребенок получил травмы.

По предварительным данным, малышка выпала из окна кухни, оперевшись на москитную сетку. Мама девочки в это время готовила ужин. Увидев, что дочь упала, она незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Состояние малышки удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Семья девочки благополучная. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки.

Силовики призывают не оставлять детей в одиночестве, рядом с опасными местами и предметами.