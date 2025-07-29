Омск-Информ
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·Общество

Кровля Хуторской средней школы пострадала во время непогоды.

В Омске состоялось заседание регионального кабинета министров под председательством губернатора Виталия Хоценко. Во время мероприятия было решено выделить средства из резервного фонда регионального правительства.

– Выделили средства на восстановление кровли Хуторской школы в Тюкалинском районе, которую недавно повредил ураган, – рассказал губернатор. – Поставил задачу главе муниципалитета провести ремонт в кратчайшие сроки, чтобы успеть подготовить школу к новому учебному году.

На восстановление кровли направят более 2,5 млн рублей.

·Общество

Кровля Хуторской средней школы пострадала во время непогоды.

В Омске состоялось заседание регионального кабинета министров под председательством губернатора Виталия Хоценко. Во время мероприятия было решено выделить средства из резервного фонда регионального правительства.

– Выделили средства на восстановление кровли Хуторской школы в Тюкалинском районе, которую недавно повредил ураган, – рассказал губернатор. – Поставил задачу главе муниципалитета провести ремонт в кратчайшие сроки, чтобы успеть подготовить школу к новому учебному году.

На восстановление кровли направят более 2,5 млн рублей.