Даже если поступающие подали документы в вуз, им нужно не забыть про согласие о зачислении.

Уже скоро завершатся сроки приема согласия о зачислении при поступлении в СФУ. Абитуриентам стоит обратить внимание на важный момент.

Даже если они отправили или лично принесли в университет оригиналы документов, но не подали согласие о зачислении, они не смогут поступить, даже находясь на высоких строчках конкурсного рейтинга.

Основные сроки подачи согласия:

до 1 августа до 16:00 по красноярскому времени – целевая квота, особая и отдельная на бюджетные места,

до 5 августа до 16:00 по красноярскому времени – основные конкурсные бюджетные места,

до 15 августа до 17:00 по красноярскому времени – поступающие по вступительным испытаниям на платные места,

до 21 августа до 17:00 по местному времени – поступающие по результатам ЕГЭ на платные места.

Списки поступивших вместе с приказами о зачислении опубликуют на сайте СФУ. 3 августа появится информация об особых и отдельных квотах и целевых местах на бюджет. А 7 августа станет известно, кто поступил на основные бюджетные места.

Узнать информацию о поступлении в СФУ можно через личный кабинет АИС «Абитуриент». Там появится надпись «Ты поступил».

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