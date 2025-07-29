Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание тушили трое спасателей.

Вчера, 28 июля, поздно вечером, примерно в 23:21, стало известно о пожаре в селе Новопокровка в Горьковском районе Омской области.

Возгорание на 36 «квадратах» ликвидировали 3 сотрудника МЧС России, задействовав единицу техники. 

Открытое горение удалось ликвидировать только в 1:32. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

·Происшествия

Возгорание тушили трое спасателей.

Вчера, 28 июля, поздно вечером, примерно в 23:21, стало известно о пожаре в селе Новопокровка в Горьковском районе Омской области.

Возгорание на 36 «квадратах» ликвидировали 3 сотрудника МЧС России, задействовав единицу техники. 

Открытое горение удалось ликвидировать только в 1:32. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.